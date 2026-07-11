Salihli 45 FK, Engin Dede ile Yola Çıkıyor

Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezonda mücadele edecek olan Salihli 45 FK, teknik direktörlük görevine Engin Dede'yi getirdi.

Manisa 1. Amatör Salihli Grubu'nda Kocaçeşmespor, Ülküspor, Poyraz FK, Beyliklispor, Özgençlerbirliği ve Taytan FK ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Salihli 45 FK, yeni sezon öncesi teknik heyetini belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevini Engin Dede üstlenirken, yardımcı antrenörlük görevlerini Seda Akol ve Hacer Tilki yürütecek. Sportif direktörlük görevine ise Mutlu Koray Özkan getirildi.

Yeni görevine başlayan Engin Dede, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, transfer çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp takımı sahaya indirmeyi planladıklarını ifade etti. - MANİSA