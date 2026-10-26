Salihli'den Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan judo şampiyonu olup altın madalya kazandı - Son Dakika
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Salihli'den Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan judo şampiyonu olup altın madalya kazandı

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Salihli\'den Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan judo şampiyonu olup altın madalya kazandı
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Saraybosna'daki Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Salihli'den Beren Ayaz, 36 kiloda altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu. Ö. Mina Karaaslan gümüş, Elmira Akman bronz madalya alırken, Salihli'de dereceler sevinçle karşılandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada rakiplerini geride bırakarak başarılı bir performans sergileyen Salihlili sporcu Beren Ayaz, 36 kilo kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ö. Mina Karaaslan Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Elmira Akman ise Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, sporcuların başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Salihli'ye büyük gurur yaşatan sporcuların uluslararası arenada elde ettiği dereceler, ilçede sevinçle karşılandı.

Kaynak: İHA
SaraybosnaGüncelGümüşSporSon Dakika

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