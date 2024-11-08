Salihli\'den İki Hentbolcu Milli Takımda

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Türkiye Hentbol Federasyonu, U18 Milli Takımı'nın 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Milli takım kampı için aday kadroyu açıkladı. 25 kişilik aday kadroda Salihlili genç hentbolcular Hazar Serbest ve Hasan Yılancı'da yer alıyor.

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, ligde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Takımın genç oyuncuları Hazar Serbest ve Hasan Yılancı U18 Milli Hentbol Takımının 9-16 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek kampına davet edildi.

Hentbol Takımı Salihli'den 2 oyuncunun milli takım kampına davet edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Sporcularımızın böylesine özel ve gurur verici bir davet almasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Genç yeteneklerimizin Milli Takım forması altında sergileyeceği performans, elbette tüm şehrimizi gururlandıracaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA