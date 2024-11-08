Salihli'den İki Hentbolcu Milli Takımda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Salihli'den İki Hentbolcu Milli Takımda

Salihli\'den İki Hentbolcu Milli Takımda

U18 Milli Takım kampına Salihli'den Hazar Serbest ve Hasan Yılancı davet edildi.

08.11.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, U18 Milli Takımı'nın 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Milli takım kampı için aday kadroyu açıkladı. 25 kişilik aday kadroda Salihlili genç hentbolcular Hazar Serbest ve Hasan Yılancı'da yer alıyor.

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, ligde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Takımın genç oyuncuları Hazar Serbest ve Hasan Yılancı U18 Milli Hentbol Takımının 9-16 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek kampına davet edildi.

Hentbol Takımı Salihli'den 2 oyuncunun milli takım kampına davet edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Sporcularımızın böylesine özel ve gurur verici bir davet almasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Genç yeteneklerimizin Milli Takım forması altında sergileyeceği performans, elbette tüm şehrimizi gururlandıracaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Milli Takım, Trabzon, Salihli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli'den İki Hentbolcu Milli Takımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 20:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'den İki Hentbolcu Milli Takımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.