Salihli Sporcuları Kuraş\'ta Gururlandırdı

Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Mustafa Göde üstün performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Salihlili sporcu Hilalnur Özer ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Salihli'yi temsil eden sporculardan Sami Efe Uğurlu ve Mustafa Efe Yaman da gösterdikleri başarılı performansla Türkiye beşinciliğini elde etti.

Salihli'nin genç sporcularının önemli başarılara imza attığı şampiyonanın ardından Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Ayaz, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Salihli'yi başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA