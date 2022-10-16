Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi

16.10.2022 14:14

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner ve protokol üyelerinden aldı.

Öte yandan organizasyon kapsamında 126 bin 258 lira tutarında bağış toplandı. Bağışların "Adım Adım" uygulaması ile yapılan iş birliği kapsamında 10 sivil toplum kuruluşunun değer yaratan projeleri için kullanılacağı öğrenildi.

75 ülkeden yaklaşık 2 bin 224 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışlarda, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda Sırbistan'dan Ivana Kolaric birinci olmuştu.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde İngiltere'den Owen Davies, kadınlarda Aysel Yalaç, 38 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Troshanova birinciliği elde etmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Kapadokya, Nevşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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