Basketbol: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası - Son Dakika
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Basketbol: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

28.09.2022 21:16
Basketbol: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can MavisuFenerbahçe Beko: Wilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş...

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Egemen Güven, Egehan Arna

1. periyot: 15-23

Devre: 23-42

3. periyot: 36-54

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

İlk periyota iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Zizic ve M'Baye'nin sayılarıyla ilk 4,5 dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Motley, Pierre, Samet Geyik ve Calathes'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya, boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda her iki takımda ilk iki dakika sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 14. dakikası 25-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Zicic, M'Baye, Micic ve Beaubois'in sayılarıyla periyodun bitimine 1 dakika 35 saniye kala aradaki farkı 17 sayıya (20-37) çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı farkla 42-23 önde girdi.

Üçüncü periyot da iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 23. dakikası 45-25 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Guduric, Davis ve Pierre'nin sayılarına, Micic ile karşılık veren Anadolu Efes mücadelenin 27. dakikasını 50-31 önde geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü periyodu 54-36 önde bitirdi.

Final periyoduna hem boyalı alanda hem dış atışlardaki yüzdeli sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 12 sayıya (47-59) indirdi. Clyburn, M'Baye ve Micic'in sayılarına, Melih Mahmutoğlu, Wilbekin ve Hayes ile karşılık veren Fenerbahçe Beko mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar (57-64) indirmesini bildi.

Müsabakanın son dakikalarında iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadeleyi 71-62 Anadolu Efes kazandı ve kupanın sahibi oldu.

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Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı SPOR Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi SPOR Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi
Kaynak: AA

Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Çelik, Erşan Kartal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası - Son Dakika
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