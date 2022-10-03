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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

03.10.2022 21:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK EmlakjetHakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak YılmazBeşiktaş Emlakjet: Coleman 13, Usher 14, Furkan Haltalı 6, Okben Ulubay 14, Orelik 13, Brown 8, Yağız Aksu 2, McCormack 12, Burak Can YıldızlıAYOS Konyaspor Basketbol: Perez 13, Mert Gizir 3, Badzim 11, Morgan...

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Coleman 13, Usher 14, Furkan Haltalı 6, Okben Ulubay 14, Orelik 13, Brown 8, Yağız Aksu 2, McCormack 12, Burak Can Yıldızlı

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 13, Mert Gizir 3, Badzim 11, Morgan 27, Eddie 16, Can Altıntığ 12, Ramazan Tekin 8, Cevher Özer, Murat Göktaş, Nikolov, Troy Selim Şav

1. Periyot: 19-18

Devre: 41-46

3. Periyot: 60-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 90-82 yendi.

Maçın başında Konyaspor Basketbol'un peş peşe hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, kısa sürede yakaladığı 7-0'lık seriyle 12-8 öne geçti. Daha sonra toparlanarak siyah-beyazlıların farkı açmasına engel olan Konyaspor Basketbol, son dakikaya girilirken 18-17 öne geçse de ev sahibi ekip ilk çeyreği 19-18 önde bitirdi.

Morgan'ın basketleriyle etkili olan misafir ekip, pota altından ürettiği sayılarla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. Perez'in de devreye girmesiyle etkili olan Konyaspor Basketbol, üst üste bulduğu sayılarla 41-40 öne geçti. Periyodun sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 46-41 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, 23. dakikada 49-48 öne geçti. Kısa sürede 7-0'lık bir seri yakalayarak üstünlüğü yeniden ele geçiren Konyaspor Basketbol farkı 8 sayıya yükseltti (62-54). Ev sahibi ekibin öne geçme çabalarını sonuçsuz bırakan yeşil-beyazlılar, mücadelenin bu bölümünü de 60-67 galip tamamladı.

Son bölümde bir ara farkı 10 sayıya kadar yükseltmeyi başaran Konyaspor Basketbol karşısında Beşiktaş, zaman zaman oyuna ortak olsa da skor üstünlüğünü kazanamadı ve yeşil-beyazlılar mücadeleyi 90-82 kazandı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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