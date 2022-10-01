Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

01.10.2022 18:30
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan ÇalapMelikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi, Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4Beşiktaş:...

Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi, Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4

Beşiktaş: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3

1. Periyot: 20-37

Devre: 35-48

3. Periyot: 58-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son gününde Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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