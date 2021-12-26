Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 97 kulüpten 233'ü kadın 528 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde makaralı ve klasik yayda sporcular, bireysel atışlarda altın madalya için yarıştı. Klasik yay erkeklerde İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, kadınlarda ise Göztepe Spor Kulübü sporcusu Yasemin Ecem Anagöz altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay genç erkeklerde Okçular Vakfı Kulübü sporcusu Harun Kırmızıtaş, genç kadınlarda ise Ceren Koçur şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

Makaralı yay erkeklerde Demka Okçuluk sporcusu Evren Çağrıhan, kadınlarda ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sevim Yıldırım birinciliği elde etti. Makaralı yay genç erkeklerde Ankara Atlantis Okçuluk Kulübü sporcusu Yakup Yıldız, genç kadınlarda ise Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Songül Lök altın madalyayı kazandı.