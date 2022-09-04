Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Bulgaristan: Dee Bost 1, Kostov 10, Marinov 4, Stoilov, Vezenkov 26, Andrey Ivanov 17, Karamfilov 6, Pavlin Ivanov 8, Alipiev 9, Dimitrov, Yanev
Karadağ: Perry 12, Popovic 2, Radovic 16, Mihailovic 23, Dubljevic 17, Ilic 2, Drobnjak 17, Simonovic 2, Vuceljic, Nikolic
1. Periyot: 21-21
Devre: 46-45
3. Periyot: 58-67
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 91-81 yendi.
Karadağ grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Bulgaristan ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Grubun dördüncü maçında Karadağ, 6 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan da aynı gün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika