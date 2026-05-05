Samandağ\'da Dalga Sörfü Şampiyonası

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 16 ve 18 Yaş Altı Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Hatay Sörf Merkezi tarafından Samandağ Sahili'nde düzenlenen şampiyonaya 7 ilden 25 sporcu katıldı.

Uzun tahta ve kısa tahta kategorilerinde mücadele eden sporcular, dereceye girmek için yarıştı.

Hatay Sörf Merkezi Kurucusu Deniz Toprak, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Samandağ'da sörf sporunu geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Milli Takım'da mücadele edecek sporcuların buradaki sonuçlara göre belirleneceğini dile getiren Toprak, "Bu yarışmaları Hatay'da görmek, Hatay'ın dalgalarının bütün Türkiye'yi bir araya getirdiğini ve başkalarına örnek olduğunu görmek bizleri çok heyecanlandırıyor." dedi.

Toprak, farklı illerden gelen 25 sporcunun heyecan içerisinde yarıştıklarını kaydetti.

Sporculardan 14 yaşındaki Uraz Keser, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını söyledi.

Dereceye girmek için mücadele ettiğini anlatan Keser, "Kendime güvendim ve bir şeyler yapmaya çalıştım. Hedefim Milli Takım, inşallah girerim, burada arkadaşlarım da çok güzel yarıştı onları tebrik ederim." diye konuştu.

Sporculardan Asi Coşkun ile Ali Köse de yarışmada unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.