Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

28.06.2022 22:32
Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kilo mücadelesinde Cezayirli rakini Mohamed Khelil'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler günü 5 madalya ile kapattı

Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:44:23. #1.13#
SON DAKİKA: Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement