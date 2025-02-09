Samet Akaydin: Fenerbahçe'de Rahat Oynamadım

Spor

- Samet Akaydin: " Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum"

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Samet Akaydin:

"Eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum"

"Jose Mourinho ayrılmamı istemiyordu"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Samet Akaydin, Fenerbahçe dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Akşamları maçlardan, antrenmanlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Rizespor'a imza attıktan sonra hatırlıyorum, bir de Adana Demirspor'da" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin, "Oyuna iyi başladık ama şanssız bir gol yedik. Beraberliği erken bulduk ama ilk yarının sonuna doğru şanssız bir penaltı oldu. Bugün pozisyon yokken iki tane gol yedik. Bugün şanssızdık ama 3-3'ü yakalayabilirdik. İyi mücadele ettik. Bu hafta cezalı oldum. İnşallah önümüzdeki maçlarda puan alıp daha rahatlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe dönemiyle ilgili sorulan soruya Akaydin, "İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa büyük takımlarda barınamıyorsun. Fenerbahçe'de bunu anladım. Kendi halimdeydim, işimi yapıyordum. Çok çalışıyordum, evime gidiyordum. Demek ki böyle olmuyormuş diye düşündüm. Daha farklı işlere girmem lazımdı, girmedim. Hayırlısı olsun. Çalışmama bakacağım. Milli oyuncuyum sonuçta. Milli takımda elimden geldiğini yapmaya çalışacağım. Oraya hazır olmaya çalışacağım" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum"

"Fenerbahçe'de oynarken baskı var mıydı?" sorusuna ise 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"İster istemez baskı oluşturuyordu. Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Akşamları maçlardan, antrenmanlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Rizespor'a imza attıktan sonra hatırlıyorum, bir de en son Adana Demirspor'da. Rahat olursam çok farklı şeyler yaparım. Rahat olmazsam inişli, çıkışlı performanslar sergileyebiliyorum."

"Jose Mourinho ayrılmamı istemiyordu"

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılmadan önce uzun uzun konuştuğunu aktaran Samet Akaydin, "Saygı duyulacak bir isim. Ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı da ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal demesiyle kaldım. Devre arasında nasip oldu. Futbol bu, profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'den transfer için telefon almadığını söyleyen Akaydin, "Fatih hocadan öyle telefon almadım. İnsanlar o işi abartıyor. Panathinaikos transferini Fatih hoca istedi aldı, diye. Aslında o işleri bilmiyorlar. Medya bunu yanlış yansıtıyor. Fatih hoca gitmeden önce de Panathinaikos'tan transfer teklifi aldım, kabul etmedim. Ondan sonra Fatih hoca gidince devre arası yine teklif aldım. Bu sefer insanlar algılar çıkarıyor. Aslında kimse gerçekleri bilmiyor. Benim Fenerbahçe'de en çok üzüldüğüm şeyler bunlardı. Algılarla bu hale geldim" dedi.

Samet Akaydin son olarak hedefinin milli takımda Dünya Kupası'na gitmek olduğunu belirtti.