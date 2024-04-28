Samet Gümüş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Samet Gümüş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkeklerde 13 yıl aradan sonra ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti. Finalde Macar rakibini mağlup eden Gümüş, kürsünün en üst basamağına çıktı. Bu başarıyla birlikte Gümüş, 2022 Avrupa U22 Şampiyonası'nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları'nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandıktan sonra 2024 Avrupa Oyunları'nda da altın madalya kazanan üçüncü Türk boksör oldu.

28.04.2024 19:47  Güncelleme: 19:48
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Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan milli boksr Samet Gümüş, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikoli Hall'de yapılan final müsabakalarında 51 kilodaki Macar rakibi Atila Bernarth'ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçeli milli sporcu Samet Gümüş, kürsünün ilk basamağına çıkma başarısı gösterdi.

2022 Avrupa U22 Şampiyonası'nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları'nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Samet Gümüş, 2024 Avrupa Oyunları'nda da altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Olimpik boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Samet Gümüş de şampiyon olan bir diğer sporcu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samet Gümüş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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