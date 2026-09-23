Samet Gümüş, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Samet, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan Samet, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla bitirdi. Bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.