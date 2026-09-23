Samet Gümüş, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronz madalya kazandı

Samet Gümüş, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov'a mağlup olarak bronz madalya elde etti. Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya elde etti.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Samet, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan Samet, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla bitirdi. Bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?