Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi - Son Dakika
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Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi

15.04.2022 14:35
Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi

Balıkesir Süper Amatör Ligde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen 1966 Edremitspor ve Genç Edrolular taraftar grubu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler.

Balıkesir Süper Amatör Ligde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen 1966 Edremitspor ve Genç Edrolular taraftar grubu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler.

1966 Edremitspor, Balıkesir Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak play-off müsabakasında rakibini yendikten sonra Bölgesel Amatör Lige yükseldi. 1966 Edremitspor yönetici ve oyuncuları, Genç Edrolular taraftar grubu da şampiyonluk kupasını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a getirerek desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kupayı Edremit'e getirdiklerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Söz verdiğimiz gibi Edremitspor her sene yeni bir başarıya imza atıyor. Edremitspor'u 3. Lig'e çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı tarif edilemez. Hocamız ve mesai arkadaşımız Çağdaş kardeşimizi toprağa verdik. Takımdaki arkadaşları ondan aldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyarak şampiyonluk kupasıyla geldiler. Onları azimli çalışmaları ve özverilerinden dolayı kutluyorum. Sporda şampiyonluklarıyla adından söz ettiren bir Edremit ve Edremitspor daha ilerilere taşıyacağız hedefimiz 3. Lig. Edremitliler adına Kulüp Başkanı Ali Çelik ve yönetimi, teknik heyet ve oyuncuları kutluyorum" dedi.

1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Ali Çelik'te yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a destek ve katkıları içim teşekkür etti. "Başta Edremit Belediyemiz başta olmak üzere hep birlikte birlik ve berberlik içerisinde şampiyonluğa ulaştık. Edremitspor olarak hedefimiz ilçemizin özlemini çektiği profesyonel lige yükselmek. Aynı birlik ve beraberlikle başaracağımıza inanıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi
Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi
Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi

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Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Şampiyon, Edremit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi - Son Dakika
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