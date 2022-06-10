Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

10.06.2022 09:22
Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen EC Boxing gecesinde, Amerikalı Kevin Johnson'ı mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği konuğu Demirezen'i yeni galibiyeti dolayısıyla tebrik ederken, gelecek maçlarında da başarılar diledi. - BALIKESİR

Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret
Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret
Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Ali Eren Demirezen, Rektör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret - Son Dakika
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