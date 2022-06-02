Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket - Son Dakika
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Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket

02.06.2022 08:53
Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket

Son Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesinin üst yönetimi ile kahvaltı programında buluştu.

Son Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesinin üst yönetimi ile kahvaltı programında buluştu.

Konukevinde gerçekleşen kahvaltı programında, yaşattığı gurur ve başarısına istinaden Busenaz Sürmeneli'ye plaket ve çiçek takdiminde bulunan Rektör Mutlu Türkmen, tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi. Busenaz Sürmeneli ise Rektör Türkmen'e ilgi ve nezaketleri için şükranlarını iletti.

Rektör Türkmen, başarı kavramının spor söz konusu olduğunda asla tesadüf olmadığına dikkat çekerek özverinin ve sınırları zorlamanın en önemli örneğine tanıklık ettiklerini söyledi. Spor alanında bir marka üniversite olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Rektör Türkmen, başarılarıyla sembol haline gelen ve efsaneleşen sporcuların üniversitesi olmaktan gurur duyduklarını ve Busenaz Sürmeneli isminin birçok genç sporcunun kariyerine vizyon kazandıracağından emin olduklarını sözlerine ekledi.

Daha önce 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/ Tayvan, 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu/ Vladikavkaz- Rusya, 2021 Fransa-2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları-Altın Madalya, 2021 Japonya-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları - Altın Madalya gibi pek çok başarıya imza atan, geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında 66 kiloda finalde Kanadalı rakibini RSC ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Kadınlar Boks şampiyonasına damga vuran Busenaz Sürmeneli aynı zamanda Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın da en iyi sporcusu seçildi. - BAYBURT

Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket
Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Busenaz Sürmeneli, Bayburt, Altın, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket - Son Dakika


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