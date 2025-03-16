Şampiyon Futbolcudan Kız Arkadaşına Saha Ortasında Evlilik Teklifi

- Şampiyonluk maçında futbolcudan, kız arkadaşına evlilik teklifi

KASTAMONU - Kastamonu 1. Amatör Lig'de şampiyon olan Cide Belediyesporlu Samed Duman, tribünde maçı izleyen kız arkadaşını sahaya davet ederek, evlilik teklifinde bulundu.

Kastamonu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Cide Belediyespor evinde Pınarbaşıspor'u 8-0 yenerek şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için play-off turuna çıkmaya hak kazanan Cide Belediyespor, statta kupa kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Takım oyuncularından Samed Duman, tribünden karşılaşmayı izleyen kız arkadaşın Rabia Aydın'ı maç sonunda sahaya davet etti. Daha sonra tribündeki taraftarlar, 'Benimle evlenir misin' yazılı pankart açtı. Bu sırada Duman, kız arkadaşına yüzüğü uzatarak evlilik teklifine bulundu. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine diğer futbolcular tezahüratlarla çifti kutladı.

Daha sonra Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'in kupayı takdim ettiği oyuncular büyük sevinç yaşadı. Belediye Başkanı Demir, oyuncuları ve takım yönetimini tebrik ederek verdikleri sözleri tutukları için teşekkür etti.