Şampiyon Güreşçi Zara\'da

Milli güreşçi Ebubekir Sadık Ergüt, Zara ilçesine ziyarette bulundu.

Karaman'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda Türkiye şampiyonu olan Ergüt, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'i ziyaret etti.

Buyuran ve Çelik, Üniversitelerarası Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Ergüt'e başarılar dilediler.

Kaymakam Buyuran, AA muhabirine, "Zara ilçesi özellikle güreş branşında uzun yıllardır ciddi başarılara imza atıyor. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında kadın ve erkek güreşçileri görmek bizleri heyecanlandırıyor, başarıları gururlandırıyor." dedi.