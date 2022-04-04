Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı

04.04.2022 17:45
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler, Ankara'da mehterle karşılandı.

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler, Ankara'da mehterle karşılandı. 11'inci kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, "Şükürler olsun, ülkeme verebileceğim en güzel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. 11'inci şampiyonluğum. 12'nci şampiyonluğu da alıp rekorun tek sahibi olmak istiyorum" dedi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımı ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu. Milli güreşçileri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlar bayraklarla karşıladı. Ardından mehteran takımı gösteri yaptı. Çiçeklerle karşılanan milli sporcu Rıza Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun. Bize verilen destekleri yine boşa çıkarmadık. Yine gerektiği gibi ülkemizi layığıyla temsil edip altın madalyayı kazandırmayı başardık. İstiklal Marşı'nı okuttuk. Zaten bir sporcunun ülkesi için yapması gereken en güzel şey bu. Yıllarca emek verdik, birçok şampiyonluk yaşadık. Bu şampiyonlukları yaşayınca insan her zaman yenisini yaşamayı istiyor. Onun için çok çalışıp çok emek harcıyor. Çok çalışıp alın teri dökerek emek harcadım. Bize verilen destekleri hiçbir zaman karşılıksız bırakmak istemedim. Mücadelemi ederek ülkeme 11'inci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdım. Dile kolay ama kırılması çok zor bir rekora imza attım. Şükürler olsun, ülkeme verebileceğim en güzel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. 12 final yaptım. 11'inci şampiyonluğum. 12'nci şampiyonluğu da alıp rekorun tek sahibi olmak istiyorum. Ünlü güreşçi Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu var. İnşallah onun için çalışacağım" diye konuştu.'KARDEŞİMİZE NEFES ALDIRMAK HER ŞEYE DEĞER'Kayaalp, karşılaşmaya çıkmadan önce Yozgatlı hemşehrisi Eslem Fatma için güreştiğini ve müsabakanın gelirinin tedavisi için kullanacağını açıklamasına ilişkin şunları söyledi: "İnşallah önümüzdeki günlerde kardeşimin yanına gideceğim. Umarım biran evvel ilaçları alınır. Sağlığına kavuşmasını ümit ediyorum. 11'inci şampiyonluğum onunla daha anlamlı oldu. Çünkü o kardeşimize nefes aldırmak, o hortumlardan kurtarabilmek her şeye değer. Bütün alın terine, rekabete onlarca kiloya değer. Benim için gurur vericiydi. Benim ödülüm yetmeye bilir, herkesin desteğini bekliyoruz. Sosyal medyamızda da paylaştık oradan da ulaşabilirler. 500 bin dolar gibi bir miktar kaldı. İnşallah en kısa zamanda toplayarak sağlığına kavuşturmak en büyük hedefimiz."MİLLİ GÜREŞÇİ MURAT FIRAT: HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİM

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Milli sporcu Murat Fırat ise, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştım. Şükürler olsun şampiyon oldum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Hız kesmeden devam edeceğim. Allah'ın izniyle Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya ile geleceğim" dedi.

- Ankara
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı
Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Altın Madalya, Macaristan, Ankara, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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