Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti

09.03.2022 16:39
Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Belediye İskilipspor Kulübü güreşçileri 4-7 Mart Yozgat'ta düzenlenen Gençler-B Güreş Okul Sporları Türkiye finallerinde iki Türkiye birinciliği ve iki Türkiye beşinciliği dereceleri ile takım halinde Türkiye dördüncüsü oldu.

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Belediye İskilipspor Kulübü güreşçileri 4-7 Mart Yozgat'ta düzenlenen Gençler-B Güreş Okul Sporları Türkiye finallerinde iki Türkiye birinciliği ve iki Türkiye beşinciliği dereceleri ile takım halinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Şampiyon güreşçiler ile okul sporları takımında yer alan güreşçiler ilçe milli eğitim müdürü Süleyman Atcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, başta güreşçiler olmak üzere bu başarıda emekleri olan İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Çatma, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Çintaş ve Güreş Antrenörü Adem Uysal'ı tebrik etti. Atcıoğlu, güreşçilere, "2016'dan bu güne tanımaktan mutluluk duyduğum gençler sizleri kutluyorum. Başarılarınız daim, bileğiniz her zaman kuvvetli olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Her başarı emek ister, akıl ister yetenek ister. Bunların hepsi sizlerde var. Sizler aynı zamanda Adem Uysal gibi işine gönülden yaklaşan, yetenekli, arzu ve isteği güreş merkezli olan bir antrenöre sahipsiniz. Okul müdürlüğü ve beden eğitimi hocanız Fatih Çintaş'ın da katkılarıyla başarılarınız dilden dile devam edecektir. Bir de sakın çalışmanızı gevşetmeyin, sporcuya yakışmayan bir hayat tarzı yaşamayın ve sakatlıklara karşı dikkatli olun" dedi.

Hasan Çatma ve Fatih Çintaş ise okul olarak elden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceklerini bildirdiler.

Adem Uysal da, "Öğrencilerimizle yıllardır sürekli ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu gençler Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu oldular. Avrupa minderlerinde dereceler elde ettiler. İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Belediye İskilipspor Kulübü adına okulumuz ve ilçemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Güreşçilerimiz başarıları ile gelecekte iş ve üniversite kapısını araladılar" diye konuştu.

Ziyarette, İskilip ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu tarafından güreşçiler ve hocalarına ayrı ayrı başarı plaketleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - ÇORUM

Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti
Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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