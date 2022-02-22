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Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu - Son Dakika

Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu

22.02.2022 07:31
Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basket Takımı, Antspor karşısında gösterdiği başarılı mücadele neticesinde rakibini 80-76 mağlup ederek Sakarya Büyük Erkekler Ligi şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye spor Basket Takımı, Antspor karşısında gösterdiği başarılı mücadele neticesinde rakibini 80-76 mağlup ederek Sakarya Büyük Erkekler Ligi şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basket Takımı, dün oynanan müsabakada rakibi Antspor'u 80 - 76 mağlup ederek Sakarya Büyük Erkekler Ligi şampiyonu oldu. İlk yarıyı farkla geride kapatan Sakarya Büyükşehir Belediyespor başarılı oyun taktikleri ve seyircisinin desteğiyle aradaki farkı kapatarak şampiyon olmaya hak kazandı. Maç sonunda kupayı kaldıran takım kendilerine destek veren ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce' ye teşekkür etti. Başarılı mücadelesi sonrası ligden birincilikle çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Şampiyonluk mücadelesi sonrası kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şampiyonluk için mücadele eden tüm takımlarımızı öncelikle kutluyoruz. Büyükşehir'in spor kulüplerinin ulaştığı başarılar spora verdiğimiz değerin adeta karşılığı niteliğinde. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un şehrimizi en iyin şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Sporcularımız ile teknik heyete bir kez daha başarılar diliyor ve kendilerini kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu
Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor oldu - Son Dakika Spor


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