Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı - Son Dakika
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Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı

16.03.2022 09:35
Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı

Türkiye Şampiyonu olan Selendi Anadolu Lisesi Kızlar Badminton takımı, kupalarıyla birlikte ziyaret ettikleri Kaymakam Ali Yıldırım ile sevinçlerini paylaştı.

Türkiye Şampiyonu olan Selendi Anadolu Lisesi Kızlar Badminton takımı, kupalarıyla birlikte ziyaret ettikleri Kaymakam Ali Yıldırım ile sevinçlerini paylaştı.

Düzce'de gerçekleştirilen Türkiye Genç Kızlar Badminton müsabakalarında Behiye Bodur, Fadime Metin, Ravza Bodur, Tuğçe Damar'dan oluşan Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Selendi'ye dönen şampiyon sporcular kendilerine büyük destekler sağlayan Kaymakamı Ali Yıldırım'ı şampiyonluk kupaları ile makamında ziyaret ettiler. Sporcuları tebrik eden Kaymakam Ali Yıldırım devamını beklediklerini belirterek hocaları Okan ve Zeliha Demir, Fırat İkiz ve Okul Müdürü Murat Daban'a teşekkür etti. Sporcuların ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Genlik Hizmetleri Spor Müdürü Sait Bozer, Okul Müdürü Murat Daban, Okan ve Zeliha Demir ile Fırat ikiz de eşlik etti. - MANİSA

Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı
Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı

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Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'nde Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Türkiye Finalleri'nde Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi

Anadolu Lisesi, Badminton, Türkiye, Selendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı - Son Dakika


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