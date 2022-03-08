Şampiyon sporculardan, kadın öğretmenlere vefa ziyareti - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan milli sporcular Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla kadın öğretmenler ile bir araya geldi.

Şampiyon sporcular, yetiştikleri okul olan Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi'ndeki kadın öğretmenlere vefa ziyaretinde bulundu.

Eğitim gördükleri okulda engelleri ortadan kaldıran, yaşamları boyunca elde ettikleri başarılarla okuldaki öğrencilere rol model olan milli sporcuların, öğretmenler ile buluşması samimi anlara sahne oldu.

Öğretmenler, milli sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği vefa ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Milli sporcuların, "Elde ettiğimiz bütün başarılarda gerçek şampiyonlar sizlersiniz" sözleri üzerine öğretmenler, duygusal anlar yaşadı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi dalında Abdullah Öztürk altın madalya kazanırken, Nesim Turan ve Ali Öztürk bronz madalyanın sahibi olmuştu. - İSTANBUL