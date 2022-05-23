Şampiyon VakıfBank, medyayla buluştu - Son Dakika
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Şampiyon VakıfBank, medyayla buluştu

23.05.2022 17:59
Şampiyon VakıfBank, medyayla buluştu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, sezon kapanışında medyayla buluştu.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, sezon kapanışında medyayla buluştu.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen medya gününe kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Bu sezon kazanılan 5 kupanın kürsüde hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Sekiz ay önce burada 35. sezonumuzu açmış, 5 kupa hedefiyle yola çıktığımızı ilan etmiştik. Ne mutlu ki bugün Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak karşınızdayız. Takımımızla gurur duyuyor, her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Takımımıza güvendik, onlar da güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. VakıfBank ailesi olarak tarif edilmez bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk kadınının gücünü dünyaya göstermek en büyük amacımız. Sürdürülebilir başarı yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda bugünden sonra da her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Genel menajer Neslihan Demir Güler ise "Sezon başı verdiğimiz 5 kupa sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bu kadar özel bir ekiple çalışmaktan çok mutluyum ve bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu ailenin parçası olmaktan çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ailesiyle görüşmek üzere 1 günlük izin alan Giovanni Guidetti de toplantıya telekonferans yoluyla katılarak bir mesaj paylaştı.

Voleybol hayatına nokta koyan kaptan Melis Gürkanyak ise "Bu sezonki 5. kupayı kazanıp ülkemize döndük. Çok gururluyuz. Hepimiz için unutulmaz ve hatırlayacağımız bir sezon olacak. Benim için ayrıca unutamayacağım bir sezon oldu. Seneye takımda olamayacağım. Benim için de çok zor. Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim ama bu kulüp bana çok iyi davrandı ve bu kulübe çok büyük teşekkür borcum var." şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında Melis Gürkaynak ve takım arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı.

Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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Sezonu 5 kupa ile kapatan VakıfBank, basınla buluştu Sezonu 5 kupa ile kapatan VakıfBank, basınla buluştu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon VakıfBank, medyayla buluştu - Son Dakika


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