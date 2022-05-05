Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2) - Son Dakika
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2)

05.05.2022 22:33

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Arslan Ekşi seçildi

Maçın ardından final etabının en değerli oyuncular da belli oldu.

Buna göre, Paidar Demir Özel Ödülü'nü Halkbank'tan Efe Bayram alırken, en iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Bedirhan Bülbül, en iyi smaçör Ziraat Bankkart'tan Martin Atanasov ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.(2)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2)

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu (2) - Son Dakika
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