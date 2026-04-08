Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalleri Başladı

08.04.2026 00:39
Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1; Arsenal, Sporting'i 90+1'de 1-0 yenerek avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk müsabakaları bugün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. Bayern Münih deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Arsenal ise konuk olduğu Sporting'i 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada Luis Diaz ve 46'ncı dakikada Harry Kane kaydetti. Real Madrid'in tek golünü ise 74'üncü dakikada Kylian Mbappe attı. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika süre aldı. Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde TSİ 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.

ARSENAL SON DAKİKA GOLÜYLE KAZANDI

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi. Lizbon kentindeki Jose Alvalade'de oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Başa baş geçen karşılaşmayı Arsenal, 90+1'inci dakikada Kai Havertz'in golüyle kazandı. Arsenal ile Sporting arasında oynanacak rövanş karşılaşması ise 15 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de Arsenal'in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

