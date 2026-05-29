Şampiyonlar Ligi Finali: PSG ve Arsenal Karşılaşıyor
29.05.2026 11:58
Paris Saint-Germain ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal yarın TSİ 19.00'da Macaristan'da karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın kulüpler bazından en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarın oynanacak final maçında belli olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal yarın TSİ 19.00'da Puskas Arena'da karşılaşacak.

8. randevu

Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

PSG'de hedef double yapmak

Paris Saint-Germain, Avrupa'nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Arsenal ilk kupanın peşinde

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Daniel Siebert düdük çalacak

Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
