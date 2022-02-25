Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi

25.02.2022 13:01
Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

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Saint Petersburg, Şampiyonlar Ligi, Paris, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi - Son Dakika


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