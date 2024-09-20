Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Fırtınası

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta, salı, çarşamba ve perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 57 golün atıldığı haftada, en farklı galibiyeti Dinamo Zagreb'i 9-2'lik skorla yenen Bayern Münih aldı.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta; 17 Eylül Salı, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı. 18 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 57 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyetini Dinamo Zagreb'i 9-2'lik sonuçla mağlup eden Bayern Münih elde etti. İlk hafta sonunda Bayern Münih, averajla ilk sırada yer alırken, 4 farklı galibiyet elde eden Celtic ikinci, Bayer Leverkusen de üçüncü basamağa yerleşti.

Bayern Münih'ten 9-2'lik galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en dikkat çeken takımı Bayern Münih oldu. Alman temsilcisi, konuk ettiği Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb'i 9-2'lik skorla mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada kaydettiği 4 golün 3'ünü penaltıdan bulan Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Son şampiyon Real Madrid 3 puanla başladı

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Alman ekibi Stuttgart'ı 3-1 yendi. İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger ve Endrick'ten geldi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, Club Brugge'yi rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona 3 puanla başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de takımıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.

Kenan, Kerem ve Orkun gol attı

Organizasyonun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Kenan, Juventus formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olma başarısı gösterdi. Benfica da deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ayağından gelen gollerle 2-1 yendi. Kerem ile Orkun, yabancı bir takımın formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu.

Barcelona, Monaco'ya mağlup oldu

Haftanın en flaş galibiyetine ise Fransa ekibi Monaco imza attı. Sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelen Monaco, rakibini Maghnes Akliouche ve George Ilenikhena'nın golleriyle 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları, 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Devler Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Young Boys - Aston Villa: 0-3

Juventus - PSV Eindhoven: 3-1

Milan - Liverpool: 1-3

Bayern Münih - Dinamo Zagreb: 9-2

Real Madrid - Stuttgart: 3-1

Sporting CP - Lille: 2-0

Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0

Sparta Prag - Salzburg: 3-0

Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3

Celtic - Slovan Bratislava: 5-1

Manchester City - Inter: 0-0

Paris Saint-Germain - Girona: 1-0

Kızılyıldız - Benfica: 1-2

Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

Atalanta - Arsenal: 0-0

Atletico Madrid - Leipzig: 2-1

Monaco - Barcelona: 2-1

Brest - Sturm Graz: 2-1 - İSTANBUL