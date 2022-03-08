Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

08.03.2022 00:58
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. 15-16 Mart'ta oynanacak diğer mücadelelerle birlikte çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

Tamamı 23.00'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

Bayern Münih - Salzburg (1-1)

Liverpool - Inter (2-0)

9 Mart Çarşamba

Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)

Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)

15 Mart Salı

Ajax - Benfica (2-2)

Manchester United - Atletico Madrid (1-1)

16 Mart Çarşamba

Lille - Chelsea (0-2)

Juventus - Villarreal (1-1) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika


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