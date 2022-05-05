Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Son Dakika

Nefes kesen maçta Manchester City'i mağlup eden Real Madrid finale yükseldi

Liverpool ve Real Madrid 3'üncü kez finalde karşı karşıya

İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde uzatmalara giden karşılaşmada sahasında Mancester City'i 3-1 mağlup eden Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid sahasında Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada konuk ekip 73'üncü dakikada Mahrez'in golüyle öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erecek diye beklenirken 90 ve 90+1'inci dakikalarda sahneye çıkan Rodrygo, Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde Benzema'nın penaltısıyla farkı 2'ye çıkartan İspanyollar adını finale yazdıran taraf oldu.

İKİ TAKIM 3'ÜNCÜ KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYAReal Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs'ta Paris 'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3'üncü kez finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce 1980-81 sezonunda o zamanki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada iki takım finalde karşılaşmış ve rakibini 1-0 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi olmuştu. 2017-18 sezonunda iki takım Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş, Real Madrid rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD, LİVERPOOL'UN SON 5 SEZONDA 3'ÜNCÜ FİNALİŞampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım ise Real Madrid. İspanyol ekibi bugüne kadar 13 kez Kupa 1'i müzesine götürme başarısı gösterdi. Real Madrid, kupayı son olarak 2017 - 18 sezonunda kazanmış ve finalde Liverpool'u mağlup etmişti.

Öte yandan Liverpool ise kupayı 6 kez müzesine götürdü. Son olarak 2018-19 sezonunda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Liverpool, son 5 sezonda 3'üncü kez finalde mücadele edecek.