Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı; Real Madrid, Inter'i Mbappe ile geçti - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı; Real Madrid, Inter'i Mbappe ile geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Real Madrid, Inter'i 2-1 yendi; Borussia Dortmund, Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Lille'e konuk olan Real Betis sahadan 3-2 galip ayrılırken Manchester City, Porto'yu deplasmanda 2-0 devirdi; kalan maçlar yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 4 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İtalya'nın Inter takımını Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Carlos Augusto'nun golü, Inter'e puan için yeterli olmadı.

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı.

Günün diğer maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin "Devler Ligi"nde karşılaşacağı İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine ve Serhou Guirassy'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazandı. Villarreal'in gollerini Santiago Mourino ve Guirassy kendi kalesine attı.

İspanya ekibi Real Betis ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Lille'e konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Konuk takımın golleri, Marc Bartra (2) ve Troy Parrott'tan geldi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'in gollerini Ayase Ueda ve Alexandro Ribeiro kaydetti.

İngiltere temsilcisi Manchester City de Portekiz'in Porto takımını deplasmanda Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı; Real Madrid, Inter'i Mbappe ile geçti - Son Dakika

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