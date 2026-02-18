Şampiyonlar Ligi\'nde ırkçılık skandalı! İşte o maçın kazananı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadeleye Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddiaları damga vurdu.

Karşılaşmada galibiyet golünü atan Vinicius Jr.'ın gol sevinci sonrası saha karıştı. Brezilyalı yıldız, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek sahayı terk etmek istedi. Olay nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Vinicius'u sahaya dönmesi için ikna etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüşmelerin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

VİNİCİUS: IRKÇILAR HER ŞEYDEN ÖNCE KORKAKTIR

Maç sonrası konuşan Vinicius Jr., sert ifadeler kullandı. Brezilyalı yıldız, "Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm, hâlâ nedenini anlamıyorum. Bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü. Manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken bu durumlarla anılmak istemiyorum ama konuşmak gerekliydi." dedi.

MBAPPE: MEN EDİLMELİ

Vinicius'un takım arkadaşı Kylian Mbappe ise Prestianni için ağır bir çağrıda bulundu. Fransız yıldız, "Irkçı biri olan Gianluca Prestianni Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeli. Vinicius sahadan çıkmak istediğini söyledi, ne isterse arkasındayız." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'DAN DENGELİ AÇIKLAMA

Jose Mourinho ise iki oyuncuyla da konuştuğunu belirterek, "Vinicius bir şey söylüyor, Prestianni başka bir şey. Kimin doğru söylediğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey, gol atılana kadar harika bir maç olduğuydu. Ayrıca Benfica ırkçı bir kulüp değildir. Kulübün efsanelerinden Eusebio siyahi bir oyuncuydu." dedi. Yaşanan olay sonrası UEFA'nın konuyla ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.