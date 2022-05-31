Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu! - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!

31.05.2022 13:13

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i netleşti. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool'dan 4'er futbolcu en iyi 11'de yer aldı. Real Madrid'de top koşturan Karim Benzema Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vinicius Junior ise sezonun en iyi genç oyuncusu unvanının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sezon sona erdi. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı ve turnuvadaki 14. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sezonun futbolcusu ve 11'i açıklandı.

REAL MADRID VE LIVERPOOL, EN İYİ 11'E DAMGA VURDU

Sezonun 11'inde mutlu sona ulaşan Real Madrid'ten Courtois, Modric, Vinicius jr. ve Benzema yer alırken finalist Liverpool'dan Alexander Arnold, Robertson, Van Dijk ve Fabinho kadroda yer aldı. Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'den ise 1'er oyuncu kadroda yer buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN FUTBOLCUSU BENZEMA

Real Madrid forması giyen Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vincius Jnior ise sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından açıklanan en iyi 11 şu şekilde:

"Thiabult Courtois (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Vincius Jnior (Real Madrid)

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