Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonunda 32'den 36'ya çıkacak - Son Dakika
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BBC

Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonunda 32'den 36'ya çıkacak

10.05.2022 18:53
Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonunda 32'den 36'ya çıkacak

UEFA'nın onayladığı yeni değişiliklere göre Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı, 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya çıkacak.

UEFA'nın onayladığı yeni değişikliklere göre Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı, 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya çıkacak.

Yeni formatta, her bir takım 10 haftalık bir periyotta sekizer maç oynayacak.

Ek dört takımın ikisi, UEFA klüpler turnuvasında en iyi performans gösteren ülkelerden seçilecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, değişikliklerin "tüm kulüplerin katılım rüyasının devam etmesi anlamına geldiğini" söyledi.

Daha önce yapılan teklifteki, iki kulübün Avrupa şampiyonalarında gösterdiği tarihi başarıya göre belirlenmesi önerisi reddedildi.

Bu teklifte, iki takım kulüplerin katsayılarına göre belirlenecekti.

Ancak karşıtları, bunun geleneksel "büyük" kulüplerin işine yarayacağını, kötü bir sezon geçirseler bile bir güvenlik ağına sahip olacağını söylüyordu.

Orijinal planlara kıyasla bir başka değişiklik de, grup aşamasındaki altı maçın 10'a değil, sekize çıkartılması oldu.

UEFA Başkanı Ceferin "UEFA bugün, sporun temel değerlerine saygı duymaya ve açık turnuvaların başlıca prensibine, sportif kaliteye göre turnuvalara girilmesine, dayanışma temelli Avrupa spor modelinin değerlerine tamamen bağlı olduğunu net bir şekilde gösterdi" dedi.

Ceferin, yeni formatın UEFA İcra Komitesi tarafından, Avrupa ligleri ve federasyonlarıyla uzlaşarak oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Yeni format nasıl işleyecek?

Şu andaki formatta, dört takımlı sekiz gruba bölünen takımlar kendi evlerinde ve deplasmanda altı maç yapıyor.

Her bir gruptaki ilk iki sıradaki takımlar eleme usulüne dönülen son 16 karşılaşmalarından itibaren hem kendi evlerinde hem de deplasmanda rakipleriyle maç yapıyor. Son olarak da final, önceden belirlenen tarafsız bir yerde tek maç üzerinden oynanıyor.

Yeni formatta, bütün takımların yer alacağı tek bir ligle turnuvaya başlanacak.

Her bir kulüp, farklı rakiplere karşı dördü kendi evinde, dördü de deplasmanda sekiz maç yapacak.

Ligi ilk sekiz sırada tamamlayacak takımlar, birbirleriyle eleme usülü karşılaşacaklar. Dokuzuncu sıradan 24'üncü sıraya kadar olan takımlarsa, tur atlamak için birbirleriyle iki maç eleme usülü play-off mücadelesi verecekler.

UEFA benzer değişikliklerin Avrupa Ligi'nde (Lig aşamasında sekiz maç) ve Avrupa Konferans Ligi'nde de (Lig aşamasında altı maç) yapılacağını ve her iki turnuvanın da lig aşamasına 36 takımın katılacağını bildirdi.

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