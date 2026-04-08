Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi

08.04.2026 00:01
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Sporting'i 90+1'de attığı golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting ile Arsenal karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0 kazandı. 

ARSENAL 90+1'DE GÜLDÜ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Alman futbolcu Kai Havertz kaydetti. Öte yandan İngiliz devinin 63. dakikada Martin Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Zorlu eşleşmenin rövanşı 15 Nisan günü Arsenal'in sahası Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen takım Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Arsenalı teprik ediyorum 0 0 Yanıtla
