Şampiyonlar Ligi\'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1\'de geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting ile Arsenal karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Alman futbolcu Kai Havertz kaydetti. Öte yandan İngiliz devinin 63. dakikada Martin Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.
Zorlu eşleşmenin rövanşı 15 Nisan günü Arsenal'in sahası Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen takım Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)