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Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

09.12.2021 09:07
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Salon Federasyon Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonasından şampiyonluklarla dönen Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Salon Federasyon Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonasından şampiyonluklarla dönen Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Salon Federasyon Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonasında 12 madalya, 3 kupa kazanan sporcuları, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübünün uluslararası ve ulusal müsabakalarda derece almış sporcuları, Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonasında minikler kategorisinde 1. Olan Mira Özaktı, Okçuluk antrenörü Emre Çömez ve Kulüp Koordinatörü Çiğdem Kiraz'ı, Sporcu Eğitim Merkezinde ağırladı.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayserili sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Alınan bu dereceler bizleri Olimpiyatlar için umutlandırıyor. İnşallah Kayseri'den olimpiyata göndereceğimiz birçok sporcu olacak. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Ali İhsan Su, Türkiye, Okçuluk, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika Spor


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