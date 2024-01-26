Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe\'de Crespo yolcu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'ya La Liga'dan Almeria talip oldu.
1 MİLYON EURONUN ALTINI KABUL ETMİYOR
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Almeria, Miguel Crespo'nun şartlarını sordu. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'den kazandığı yaklaşık 1 milyon euroluk maaşın altına gitmeyi düşünmüyor.
2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.