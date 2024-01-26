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Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu - Son Dakika
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Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Fenerbahçe ile yolları ayırması beklenen Miguel Crespo'ya La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Almeria talip oldu. Sarı-lacivertlilerden yaklaşık 1 milyon euro maaş alan Portekizli futbolcu bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyecek.

26.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:22
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'ya La Liga'dan Almeria talip oldu.

1 MİLYON EURONUN ALTINI KABUL ETMİYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Almeria, Miguel Crespo'nun şartlarını sordu. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'den kazandığı yaklaşık 1 milyon euroluk maaşın altına gitmeyi düşünmüyor.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe\'de Crespo yolcu
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Miguel Crespo, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu - Son Dakika
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