Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans - Son Dakika
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Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans

27.05.2023 14:04

Borussia Dortmund, bugün oynanacak Mainz maçını kazanması ya da Bayern Münih'in puan kaybetmesi durumunda Almanya'da şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-siyahlı renklere gönül verenler karşılaşma öncesi sokaklara dökülürken, kilisede toplanan taraftarların, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısını söylediği anlar futbolseverlerin tüylerini diken diken etti.

Alman Bundelisga'nın son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk edecek. Sarı-siyahlılar, maçı kazanması halinde Bayern Münih'in sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesi Dortmund adeta bayram yerine döndü. Halk sokaklara dökülürken kilisede toplanan taraftarların müthiş bir ahenkle " You'll Never Walk Alone"(Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediği ve Borussia Dortmund'un resmi hesabından paylaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

10 YILLIK HEGEMONYAYA SON VERECEKLER

Borussia Dortmund, Bundesliga'da son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyonluğa uzandı. 10 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-siyahlılar, mutlu sona ulaşmaları durumunda Bayern Münih hegemonyasına da son verecek.

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Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans

Borussia Dortmund, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans - Son Dakika


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