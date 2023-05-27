Alman Bundelisga'nın son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk edecek. Sarı-siyahlılar, maçı kazanması halinde Bayern Münih'in sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesi Dortmund adeta bayram yerine döndü. Halk sokaklara dökülürken kilisede toplanan taraftarların müthiş bir ahenkle " You'll Never Walk Alone"(Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediği ve Borussia Dortmund'un resmi hesabından paylaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Borussia Dortmund, Bundesliga'da son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyonluğa uzandı. 10 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-siyahlılar, mutlu sona ulaşmaları durumunda Bayern Münih hegemonyasına da son verecek.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans - Son Dakika