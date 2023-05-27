Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans

Alman Bundelisga'nın son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk edecek. Sarı-siyahlılar, maçı kazanması halinde Bayern Münih'in sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesi Dortmund adeta bayram yerine döndü. Halk sokaklara dökülürken kilisede toplanan taraftarların müthiş bir ahenkle " You'll Never Walk Alone"(Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söylediği ve Borussia Dortmund'un resmi hesabından paylaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

10 YILLIK HEGEMONYAYA SON VERECEKLER

Borussia Dortmund, Bundesliga'da son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyonluğa uzandı. 10 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-siyahlılar, mutlu sona ulaşmaları durumunda Bayern Münih hegemonyasına da son verecek.