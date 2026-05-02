Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı

Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı
02.05.2026 19:37  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı final maçını penaltı atışları sonucu Osmanelispor kazanırken, son penaltının ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı final maçını penaltı atışları sonucu Osmanelispor kazanırken, son penaltının ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off final müsabakasına Osmaneli ilçesinin 2 güzide kulübü Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor kaşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'ndan maç kapalı gişe oynanırken, maçı Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, ASKF Başkanı Nusret Tosun, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Maçın normal süresi berabere bitti

Maç öncesi iki takım taraftarların dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Her iki takım da kendilerine ayrılan yerleri doldururken maçın 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de gol olmazken maç penaltılara gitti. Penaltılarla Osmanelispor 4-3 kazarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Saha bir anda karıştı

Maç sırasında taraftarlar birlik ve beraberlik içinde maçı izlerken, maç sonundan saha içi bir anda karıştı. Maçın ardından Osmanelisporlu bir futbolcu elindeki yeşil-kırmızı kulübün bayrağı ile saha içine girince Osmaneli Gençlerbirliği Spor bir futbolcu kendisini saha içinde kovaladı. Ardından 2 takımın oyuncuları saha içinde çıkan kavgada adeta sahayı ringe çevirdiler. Olaylar soyunma odasının önünde de devam ederken, polis olayları güçlükle sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 20:27:42. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.