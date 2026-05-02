Şampiyonluk maçının sonunda gerginlik yaşandı

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı final maçını penaltı atışları sonucu Osmanelispor kazanırken, son penaltının ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off final müsabakasına Osmaneli ilçesinin 2 güzide kulübü Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor kaşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'ndan maç kapalı gişe oynanırken, maçı Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, ASKF Başkanı Nusret Tosun, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Maçın normal süresi berabere bitti

Maç öncesi iki takım taraftarların dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Her iki takım da kendilerine ayrılan yerleri doldururken maçın 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de gol olmazken maç penaltılara gitti. Penaltılarla Osmanelispor 4-3 kazarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Saha bir anda karıştı

Maç sırasında taraftarlar birlik ve beraberlik içinde maçı izlerken, maç sonundan saha içi bir anda karıştı. Maçın ardından Osmanelisporlu bir futbolcu elindeki yeşil-kırmızı kulübün bayrağı ile saha içine girince Osmaneli Gençlerbirliği Spor bir futbolcu kendisini saha içinde kovaladı. Ardından 2 takımın oyuncuları saha içinde çıkan kavgada adeta sahayı ringe çevirdiler. Olaylar soyunma odasının önünde de devam ederken, polis olayları güçlükle sonlandırdı. - BİLECİK