Samsun Büyükşehir Belediyesi, Portekiz maçını dev ekranda yayınlayacak - Son Dakika
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Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Portekiz maçını dev ekranda yayınlayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası maçının, Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran ile naklen yayımlanacağını duyurdu.

20.06.2024 16:02
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası maçının, Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran ile naklen yayımlanacağını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımının Portekiz ile oynayacağı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçını dev ekranda yayınlayacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen yoğun isteği üzerine Portekiz maçının Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran ile naklen yayınlanacağını duyurdu. Başkan Doğan, "Milli maç heyecanını Cumhuriyet Meydanımızda, taraftarımızla yaşayacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Milli Takımın Çekya maçı da dev ekranda yayınlanacak. Milli maç coşkusunu tüm Samsun hep birlikte yaşayacaklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan karşısında güzel bir galibiyet alarak hepimizi gururlandırdı. Gürcistan maçını evlerimizden takip etmiştik. Ancak hemşehrilerimizin bu coşkuyu her birlikte yaşamamız noktasında bir talepleri oldu. Biz de bu heyecanı birlikte yaşayalım istedik. Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaşacağı maçı Cumhuriyet Meydanımıza kuracağımız dev ekran ile hemşehrilerimizle birlikte takip edeceğiz. Güçlü Samsunspor taraftarımızın da ay-yıldızlı takımımıza destek olmak için Cumhuriyet Meydanımıza akın edeceğine eminim. Tüm Samsun, tüm Türkiye tek yürek olarak Milli Takımımızın yanında olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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