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Samsun Canik Belediyesi, Spora ve Sporcuya Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun Canik Belediyesi, Spora ve Sporcuya Destek Vermeye Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklara ve gençlere farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim vererek spora ve sporcuya desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca sporcular için ücretsiz servis imkanı sağlanacak ve milli takımlara genç yetenekler kazandırılacak.

Samsun Canik Belediyesi, Spora ve Sporcuya Destek Vermeye Devam Ediyor
12.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, spora ve sporcuya yönelik destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Çocuklara ve gençlere uzman antrenörler eşliğinde farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim verdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Kış Spor Okulları'nda eğitimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sporcular için ücretsiz servis imkanı sunduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'ten milli takımlara sporculara kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sporcu servisi gençlerin hizmetine

Her yaş grubundan çocuk ve genci ücretsiz spor eğitimleriyle buluşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri, onların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için sporu onların yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi farklı spor branşlarında ücretsiz eğitimlerimizle buluşturuyoruz. Evlatlarımızın eğitim alanlarımıza ulaşımını, ücretsiz sporcu servisimizle sağlıyoruz. Eğitimlerin ardından tekrardan evlerine bırakıyoruz. Canik'te spora yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. İlçemizde spor alanına yönelik çalışmalarımızla bireysel ve takım sporlarında elde ettiğimiz başarın üstüne ekleyecek, milli takımlarımıza genç yetenekleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Canik Belediyesi Hasan Doğan ve Eğitim Merkezi'nde devam eden Kış Spor Okulları'nda basketbol, futbol, güreş, tekvando, muay thai, kickboks, wushu ve tırmanış branşlarda ücretsiz eğitimler veriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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