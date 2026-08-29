Samsun’da CapoFEST rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun’da CapoFEST rüzgarı

Samsun’da CapoFEST rüzgarı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 16. Uluslararası Capoeira Festivali (CapoFEST 2026) başladı. 28-30 Ağustos'ta düzenlenen festivalde eğitim atölyeleri, workshoplar, gösteriler ve müsabakalar yer alıyor. Türkiye'de ilk kez Dünya Capoeira Federasyonu ranking sistemine dahil uluslararası şampiyona SAMSUN WCF OPEN 2026 ile uluslararası hakemlik semineri de yapılıyor.

SAMSUN (İHA) – Dünyanın farklı ülkelerinden sporcu ve eğitmenleri Samsun'da buluşturan 16. Uluslararası Capoeira Festivali (CapoFEST 2026) başladı.

28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen CapoFEST 2026, farklı ülkelerden gelen capoeira sporcuları ve eğitmenlerin katılımıyla Samsun'da gerçekleştiriliyor. 2007 yılında merkezi Samsun'da kurulan Capoeira Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında eğitim atölyeleri, workshoplar, gösteriler ve çeşitli müsabakalar düzenleniyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Brezilya, İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Kolombiya'dan çok sayıda sporcu ve eğitmenin katıldığı organizasyon, Samsun'u üç gün boyunca uluslararası Capoeira buluşmasının merkezi haline getiriyor.

Türkiye'de bir ilk

CapoFEST 2026, Türkiye Capoeira tarihi açısından önemli iki organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Dünya Capoeira Federasyonu'nun uluslararası ranking sistemine dahil edilen SAMSUN WCF OPEN 2026, Türkiye'de ilk kez CapoFEST bünyesinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada sporcular uluslararası sıralama puanı için mücadele ediyor. Festival öncesinde ise Azerbaycan Capoeira Federasyonu ve Dünya Capoeira Federasyonu iş birliğiyle Uluslararası Sertifikalı Capoeira Hakemlik Semineri düzenlendi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen seminere 42 kursiyer katıldı.

Etkinlikler devam ediyor

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin etkinlikleri sporseverlere açık olarak devam ediyor. Samsunlular, farklı ülkelerden gelen sporcuların workshoplarını, gösterilerini ve müsabakalarını takip etme fırsatı buluyor.Festivalin son gününde ise geleneksel kemer değişim töreni gerçekleştirilecek. Törende sporcular yeni derecelerine kavuşacak.

Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay, uluslararası organizasyonların sürdürülebilirliği açısından kurumların desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Doğanay, " Samsun'da düzenlemiş olduğumuz 16. Uluslararası Capoeira Festivali aynı zamanda kendi içinde birçok ilki barındırıyor. Türkiye'de ilk defa uluslararası düzeyde bir Capoeira şampiyonası düzenliyoruz. Bunun yanında Dünya Capoeira Federasyonu ve Azerbaycan Capoeira Federasyonu ile birlikte Türkiye'de ilk defa uluslararası Capoeira hakemlik sertifikası düzenledik. Burada 42 hakemimiz katıldı. Şu anda izlemiş olduğunuz şampiyonaya 89 sporcumuz katıldı. Bu da Türkiye'de birçok ilki barındırıyor. Aynı zamanda dünya sıralamasında da önemli bir ilki barındırıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Capoeira, Türkiye, Samsun, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun’da CapoFEST rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2’ye yükseldi Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:59
2’de 2 Hull City’den Premier Lig’e tarihi başlangıç
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 19:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun’da CapoFEST rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement