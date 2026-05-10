Samsun'da Eskrim Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Samsun'da Eskrim Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

10.05.2026 22:15
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan şampiyonada 24 ilden 883 sporcu yarıştı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Salonu'nda organize edilen Eskrim Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Epe-Kılıç Türkiye Şampiyonası'na, 24 ilden 883 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda, 5 ülkeden misafir sporcular da yer aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epe ve kılıç branşlarında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye Kupası müsabakalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımın yüksek olduğunu belirten Baydil, "Toplam katılan sporcu sayımız 883 civarında. 24 ilden sporcumuz üç gün boyunca burada bizlerle beraber oldu. Aynı zamanda 5 farklı ülkeden misafirlerimiz de bulunmakta. Japonya, Brezilya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkeler bunlar. Gayet başarılı bir organizasyon geçiriyoruz." dedi.

Baydil, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Bu anlamda valiliğimize, belediye başkanlığımıza, il ve ilçe spor müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle burada olan tüm sporcu arkadaşlarıma ve antrenör arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yıldız Kadın Kılıç: Defne Salman

Yıldız Erkek Kılıç: Berke Benjamin Gülerer

Yıldız Kadın Epe: Nil Aksan

Yıldız Erkek Epe: Daniil Taraskin

Genç Erkek Kılıç: Furkan Yaman

Genç Kadın Kılıç: Defne Salman

Genç Erkek Epe: Doruk Erolçevik

Genç Kadın Epe: Nil Aksan

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
