Samsun'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre organizasyon 27-29 Mart tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.
Geleneksel ok ve yayların kullanılacağı şampiyonada, 49 ilden 1400 sporcu madalya mücadelesi verecek.
