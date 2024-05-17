Samsun'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Samsun\'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı. Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı yürüyüşe vatandaşlar, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

17.05.2024 21:52  Güncelleme: 21:54
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü " yapıldı.

Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı 15 -19 Mayıs 2022 Gençlik Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü", Musa Cevher Dudayev Bulvarı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği önünden başladı. Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde vatandaşlar ve öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk posterleriyle Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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