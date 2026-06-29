Samsun'da Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Samsun'da Spor Okulları Açıldı

29.06.2026 20:06
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı Samsun'da yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, yeteneklerini keşfetmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın Samsun'daki açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında, Türkiş sahil mevkisinden başlayan yürüyüş korteji Çobanlı İskelesi'nde sona erdi. Açılış programına protokol üyeleri, sporcular, antrenörler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Program kapsamında sporcular tarafından judo, taekwondo, cimnastik boks ve capoeira branşlarında gösteriler sunuldu.

Programda konuşan Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okullarının çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve anlamlı geçirmelerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gençlerin ülkenin en büyük gücü ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Perçin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin sadece sportif alanlarda değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Yaz okullarımız kapsamında çocuklarımız farklı spor branşlarıyla tanışacak, yeni arkadaşlıklar kuracak, takım ruhunu, disiplinli çalışmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanacaklardır. Aynı zamanda gençlik faaliyetleriyle kendilerini geliştirme, yeteneklerini keşfetme ve özgüvenlerini artırma fırsatı bulacaklardır" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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