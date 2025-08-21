Samsun\'da Yaz Spor Okulları Eğitimleri Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda sona yaklaşılıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çocuklarımızın her alanda başarılı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve gençlere verdiği önemin bir göstergesi olarak hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek eğitim programında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, badminton, tenis, halter, dragon bot, atlı spor, su kayağı, güreş ve halk dansları gibi pek çok branşta eğitimler sunuluyor. 6 yaştan 18 yaşa kadar geniş bir yaş aralığına sahip olan spor okulları sayesinde çocuklar hem fiziksel olarak güçlenirken hem de takım çalışması, disiplin ve sosyalleşme gibi önemli kazanımlar elde ediyor.

Yaz Spor Okulları'na kayıt yaptıran çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde güvenli ve profesyonel ortamlarda eğitim görürken eğitmenler tarafından çocukların gelişimine yönelik bireysel ve sosyal destekler de sunuluyor. Bu sayede çocuklar spor ve sosyal faaliyetlerle dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor.

"Çocuklarımızın her alanda yanındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sporun şehri Samsun'umuzda çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz yaz spor okullarımızda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bu güzel yaz günlerinde çocuklarımızın enerjilerini doğru alanlarda kullanmalarını, yeni arkadaşlıklar edinmelerini, belki de içlerindeki spor tutkusunu keşfetmelerine destek olmak bizim için çok kıymetli. Bizler çocuklarımızın her alanda başarılı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan onlara destek veren kıymetli ailelerimize ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN